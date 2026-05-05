Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. (34), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü , adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.