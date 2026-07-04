Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 'silahla yağma' suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Sahabiye Mahallesi ve çevresinde yaya devriye görevi sırasında yaptıkları kontrollerde, hakkında "silahla yağma" suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y.yı (30) yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.