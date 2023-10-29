Kayseri'de 100. yıl coşkusu

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

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  • 29.10.2023 13:00
  • Güncelleme: 30.10.2023 09:18
Kayseri'de 100. yıl coşkusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Vali Gökmen Çiçek, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç araç üzerinde vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Törende bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Biz bugün cumhuriyetimizin 100’üncü yılını Anadolu’nun sigorta şehri olarak anılan, Erciyes’in eteklerinde Kayseri’de hep beraber kutlayarak, kendi hatıralarımıza ölümsüz bir anı yerleştiriyoruz. Bugün coşkuyla, birlikle beraberlikle Kayseri Meydanı’nda cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun diye haykırıyoruz. İnanıyorum ki şanlı cumhuriyetimiz bizden sonrada her 100 yıllık seneyi devriyesinde aynı coşku ve aynı bağlılıkla kutlanacaktır. Bizler muzaffer ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Ecdadımız yaşadıklarıyla yaptıklarıyla ve eserleriyle bizlere gurur duyacak koskoca bir tarih bıraktılar. Bizim tarihimizde zerre kadar utanılacak bir leke yoktur. Biz tarihin ilk devrinden itibaren kurduğumuz Türk devletleriyle dünyaya şan ve nizam getirdik. Hiçbir zaman sömürgeci hırslarla, emperyalist hırslarla ortaya çıkmadık. Ancak en son milletçe 1918-1922 tarihleri arasında yaşadığımız ülkemizi yıkma girişimleri önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletiyle kenetlenerek, bu emperyalist emelleri bertaraf etmesiyle kurtulmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, çeşitli halk oyunları ve zeybek gösterisi yapıldı. Protokol üyeleri, uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi. Tören, kortej yürüyüşünün ardından sona erdi.

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İHA

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