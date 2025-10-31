Kayseri'de 101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya platformlarında bazı hesaplar tarafından genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve İnternet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla; 101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, 2025 yılında ise 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince toplamda 437 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce tüm sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.