Kayseri'de 105 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 105 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de 105 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda; 105 kilogram kaçak tütün, 631 adet emtia, 299 bin 200 adet makaron, 3 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Öte yandan aranan şahıslar kapsamında yapılan çalışmalarda 20 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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