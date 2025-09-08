Kayseri’de 11 ilçede elektrik kesilecek(8 Eylül)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 8 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

08:30 – 17:30 | Karahıdır Mah. Karahıdır Kümeevler ve civarı

09:00 – 16:00 | Karatay Mah. Karatay Küme Ev. ve civarı

Develi

09:00 – 17:00 | Ayşepınar Mah. Ayşepınar Kümeevler ve civarı

09:00 – 12:00 | Mustafa Asım Köksal Mah. Saadet Sok., Sakarya Cad. ve civarı

09:30 – 12:00 | Soysallı Mah. 1923 Kümeev., Şht.Üstğm.Ömer Mavi Cad. ve civarı / Sindelhöyük Camikebir Mah. Şht.Üstğm.Ömer Mavi Cad., 731-730-2275-2277 Sok. ve civarı

Hacılar

08:45 – 13:00 | Karpuzsekisi Mah. Karpuzsekisi Kümeev., 22. Cad. ve civarı

11:00 – 17:00 | Karpuzsekisi Mah. 6111-6114-6108 Sok. ve civarı

13:00 – 17:00 | Beğendik Mah. 6020. Sok. ve civarı

13:00 – 17:00 | Karpuzsekisi Mah. 6019. Sok. ve civarı

İncesu

08:45 – 17:30 | Süksün Cumhuriyet Mah. 4253, 4248, 4250, 4244, 4252, 4251, 4246 Sok., Bağlar Cad., Ladin Sok. ve civarı

09:00 – 15:00 | Semerkent Mah. 110. Bul., Dal Sok., Mustafa Özkan Cad. ve civarı / Bahçelievler Mah. 110. Bul., 130 Kümeev., 104 Sok. ve civarı

Kocasinan

08:45 – 17:30 | Boyacı Mah. İnınbaşı Sok., Başak 1. Sok., Baykuş Sok., Cumhuriyet 2. Cad., Atatürk 1. Cad., Menekşe 2. Sok., Fatih 2. Cad., Park 1. Sok. ve civarı

09:00 – 16:30 | Taşhan Mah. 894-892-893 Sok. ve civarı

09:00 – 12:30 | (İptal edildi) Elmalı Mah. Elmalı Kümeevler ve civarı / Düver Mah. Kayseri Cad., Atatürk 5. Bul. ve civarı

09:00 – 10:30 | Osmangazi Mah. M.Kemal Paşa Cad., Ahmet Arısoy Cad., 4407 Sok., Aşık Hasan Cad., Erciyes Bulv., Yunus Emre Cad., 4410 Sok. ve civarı / Ertuğrul Gazi Mah. 4340 Sok., Erciyes Bulv. ve civarı

10:30 – 12:00 | Osmangazi Mah. 4370-4372-4380 Cad., Vedat Arıkan Cd., 4373-4363 Sok. ve civarı

13:30 – 15:00 | Mithatpaşa Mah. Güven Sok., Öğün Cad., Erciyes Bulv., Bulgucu Sok., Güven Geç. Sok., Ziraat Cad., Güneşli Sok. ve civarı / Yeşil Mah. İnevler Sok., Erciyes Bulv. ve civarı

15:00 – 16:30 | Mithatpaşa Mah. Bozçalı Sok., 3401-3399-3398 Sok., Güneşli Sok., Oruçreis Sok., Vali Muammer Bey Cad., Erciyes Bulv., Gizem Sok. ve civarı

Melikgazi

08:45 – 12:30 | Germir Mah. 425, 1772 Sok., Konaklar Cad., Şht. Ütğm. Mustafa Şimşek Bul. ve civarı

08:45 – 10:45 | Gökkent Mah. 419, 1798, 1801, 418, 1802, 1803, 409, 1804, 408 Sok. ve civarı

08:45 – 12:30 | Gürpınar Mah. 2731 Sok. ve civarı

08:45 – 09:45 | Sakarya Mah. Aybey Sok., 644 Sok., Eren Yıldırım Bul., Şht. Büy. Elçi İsmail Erez Bul., 925 Sok. ve civarı

09:00 – 11:00 | Gesi Mah. Mustafa Demirkan Sok., Mehmet Aydoğan Sok., Ethem Öker Sok., Yüksel Çavuşoğlu Cad., Fahri Köşkeroğlu Sok., Cevat Esen Sok., Hacı Ahmet Poyraz Cad., Mehmet Yazar Cad. ve civarı

09:00 – 17:00 | Kıranardı Mah. Akşehirlioğlu Cad., Aydın Sok., Cevizlik Cad., Yeşildere Cad., Alidağ Cad., Nilüfer Cad., Cevher 1 Sok., 2889-2950-2896-2891 Sok. ve civarı

09:00 – 13:00 | Kıranardı Mah. Çaybağları Cad., Değerli Sok., Lale 1 Cad., Çiğdem 1 Cad., Fatih Sultan Mehmet 1 Cad., Umut 1 Sok., Oğün Sok., Ozan Sok., Şahin Sok., Yaylayolu Cad., 2918-2920-2924-2923 Sok. ve civarı

10:00 – 12:30 | Sakarya Mah. Aşı Sok., Kiraz Sok., Doğanyurt Cad., Güleç Sok., Aybey Sok., Karanfilli Sok., Kiraz Geç. Sok., Gülçimen Sok., Yeşildere 1 Sok., Sazyolu Geç. Sok. ve civarı

10:00 – 16:00 | Hisarcık Mah. Mehmet Özhaseki Bul., Orakyolu Sok., 40 Evler 3. Cad., Deli Muhtar Küme Evler, Nazende Sok., Yavuzlar Sok., Hakan Sok., Laçin Sok., Mahmutlu Sok., Erciyes 2. Cad., Bağdat Cad., Selvi Sok., Oğuz Geç. Sok., Aslan 1 Sok., 2840 Sok., 40 Evler 2 Cad., Derebahçe Sok., Asar Sok., Tennuri 1 Sok., Yeni Cami Sok., Şanlı Sok., Naci Bektaş Cad., Çiğdem 2 Sok., Eminlik Sok., Bağyazı Sok., Sanem Sok., 2861 Sok., Meşelik 1 Sok., Enez Sok., Şehrazat Sok., Alkan Sok., Zile Sok., Firuze 1 Sok., Balkuyu Sok., Yeniçadır Sok., 2865-2860 Sok. ve civarı

11:00 – 12:30 | Gökkent Mah. 1830, 1826, 1827, 1828 Sok., Gökkent Cad. ve civarı

13:30 – 16:30 | Gökkent Mah. 418, 496, 1802, 1803, 409, 1801, 1812 Sok., Gökkent Cad. ve civarı

13:30 – 17:00 | Gürpınar Mah. Yeşilpınar Cad., Uzun Mehmet Cad., 2729, 2730 Sok. ve civarı

13:30 – 14:15 | Germir Mah. 1796 Sok. ve civarı

13:30 – 17:00 | Esentepe Mah. Doğanyurt Cad., 982 Sok. ve civarı / Sakarya Mah. Girne Şehitleri Cad., Seyranlık Sok., 921-919 Sok., Saygılı Sok., Doğanyurt Cad. ve civarı

14:40 – 15:40 | Germir Mah. 1768 Sok. ve civarı

16:00 – 17:00 | Germir Mah. 1773 Sok., Sivas Bulv. ve civarı

Pınarbaşı

09:30 – 10:30 | Esenköy Mah. 321 Bulv., 2132-2147-308 Sok. ve civarı

09:30 – 10:30 | Pazarören Mah. Karanfil 2 Sok., Öz Sok., Şht.J.Er Necmettin Keleş Cad., Barbaros Cad., Ziya Gökalp Cad., Atatürk 2 Bulv., Kazım Karabekir Cad., Okul Cad. ve civarı

10:30 – 11:30 | Esenköy Mah. 2132-2134-2133-2135-2138-2136-2137-2143-2142-2141-2144-2145-2148-2146 Sok., 2152 Kümeev. ve civarı

10:30 – 11:30 | Pazarören Mah. Ziya Gökalp Cad., Atatürk 2 Bulv., Alimet Hoca Cad., Ardahan Sok., Kazım Karabekir Cad., Ayvalı Sok., Dervişbey Sok., Öz Sok. ve civarı / Yeregeçen Mah. Yeregeçen Kümeev. ve civarı

11:30 – 12:30 | Pazarören Mah. Şht.Üst.Tğ.Kenan Acılar Cad., Şht.Ast.Osman Yılmaz Cad., Mehmet Akif Cad., Mimar Sinan Cad. ve civarı / Yeregeçen Mah. Yeregeçen Kümeev. ve civarı

11:30 – 12:30 | Pazarören Mah. 305, Toklar, Yıldırım, Vatan, 301-302-304 Sok. ve civarı

13:30 – 14:30 | Kavlaklar Mah. Kavlaklar Kümeev., Kavlaklar Köyü ve civarı

13:30 – 14:30 | Yarımtepe Mah. Yarımtepe Kümeev. ve civarı

14:30 – 15:30 | Yeregeçen Mah. Yeregeçen Kümeev. ve civarı

14:30 – 15:30 | Cinahmet Mah. Cinahmet Kümeev., Cinahmet Köyü ve civarı / Han Mah. Han Kümeev. ve civarı

15:30 – 16:30 | Kavlaklar Mah. Taşlık Kümeev. ve civarı

15:30 – 16:30 | Oruçoğlu Mah. Oruçoğlu Kümeev. ve civarı

Sarız

08:30 – 17:30 | Çörekdere Mah. Bostanlık Sok., Çörekdere Köyü, 82 Sok., Maraşyolu Cad. ve civarı / Yedioluk Mah. Yedioluk Kümeev., Yedioluk Köyü ve civarı / Kıskaçlı Mah. Kıskaçlı Kümeev., Kulaksız Kümeev., Kıskaçlı Köyü, Kulaksız Mez. ve civarı

Sarıoğlan

09:00 – 12:00 | (Bünyan ile ortak) Ömerhacılı Mah. Ömerhacılı Kümeev., Ömürlü Mah. Ömürlü Kümeev., Karahıdır Mah. Karahıdır Kümeev., Büyüktuzhisar Mah. Kuyulu Sok. ve civarı

13:30 – 18:00 | Üzerlik Mah. Üzerlik Kümeev., 341-344-345-357-347-363-361-355-343-350 Sok. ve civarı

Tomarza

09:00 – 13:00 | Emiruşağı Mah. Reyhan Cad., Şht.Ünal Cad., Cumhuriyet Cad., 1501-1496-1494-1498-1495-1499 Sok., Çeşme, Saylak, Sümbül 3 Sok., Yayla Sok. ve civarı / Işıklar Mah. Işıklar Kümeev. ve civarı / Üçkonak Mah. Üçkonak Kümeev. ve civarı / Arslantaş Mah. Arslantaş Kümeev. ve civarı / Çanakpınar Mah. Çanakpınar Kümeev. ve civarı

Yahyalı

09:00 – 12:00 | İlyaslı Mah. 1109 Kümeev. ve civarı / Senirköy Mah. 1021-1020-1023-1022-1024 Sok., Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. ve civarı

12:00 – 13:00 | Çubuklu Mah. 903-902-901-900-922-915-904-907-909-908-913-914-912-930-911-921-910-918-917-920-923-919-924-925-933-932-931-929-928-927-905-906-916-935 Sok. ve civarı / Çiğilli Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. ve civarı