Kayseri'de 11 ilçede elektrik kesintisi (1 Eylül)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 1 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

08:30 - 17:30: Kardeşler Mahallesi, Kardeşler Kümeevler ve civarları.

Develi

09:00 - 17:00: Gümüşören Mahallesi, Gümüşören Kümeevler ve civarları.

09:00 - 17:00: Köseler Mahallesi, Köseler Kümeevler ve civarları.

09:00 - 13:00: Camiicedit Mahallesi (Karamüftü, Tutku, 2. Tirem, Köşk Pınar, Arap Ali, 1.Tirem, Safa, Osman Gazi, Selvi, Şht. Murat Dağdelen sokak ve caddeleri) ve İbrahimağa Mahallesi (Tutku, 159. sokak ve civarları).

Hacılar

08:45 - 17:00: Beğendik Mahallesi (Sakar Eşmecik, Sarper, Köşe Beğendik, Yaver, Kükürt sokak ve caddeleri) ve Yediağaç Mahallesi (Sakar Eşmecik, Besin, Kergah, Kar, Şen, Yağmur, Olgaç, 5989. sokak ve caddeleri).

İncesu

09:00 - 17:30: Çardaklı Mahallesi (Ihlamur sokak) ve Sarıkürklü Mahallesi (Süleyman Deresi sokak) - (İptal Edildi).

13:00 - 14:30: Karakoyunlu Mahallesi, Aksubağları Kümeevler ve civarları.

Kocasinan

08:30 - 09:45: Oruçreis Mahallesi (3417, 3420, 3418, 3419. sokaklar) ve Erkilet Camiikebir Mahallesi (5061. cadde, Karpuzatan cadde ve civarları).

08:45 - 17:00: Kuşçu Mahallesi (Kızılırmak bulvarı, Yavşanlıyazı Kümeevler, Haymana 1. sokak ve civarları).

08:45 - 13:00: Mollahacı Mahallesi (Şht. Hüseyin Danacı, 1138, 1161, 1136, 1140, 1137. sokak ve caddeleri) ve Hasancı Mahallesi (1200, 1201, 1140, 1203, 1161. sokaklar ve civarları).

09:00 - 13:00: Oymaağaç Mahallesi (Dilrüba Çık., Dilrüba, Yazyurdu sokaklar ve civarları).

09:00 - 16:45: Hırkaköy Mahallesi (5366, 5376, 5372, 5378, 5361, 5370, 5384, 5363, 5368, 5380, 5359, 5382, 5364. sokaklar ve civarları).

09:00 - 16:45: Hırkaköy Mahallesi (5356, 5352, 5345, 5343, 5354, 5349, 5360. sokaklar ve civarları).

09:00 - 17:00: Boyacı Mahallesi (Kestekoğlu, 4831, 4833, 4820. sokak ve caddeleri, Kızılırmak Bulvarı, Kamışlı sokak, 4280. sokak ve civarları) - (İptal Edildi).

10:00 - 11:15: Oruçreis Mahallesi (Karpuzatan, Ayancık caddeleri) ve Erkilet Camiikebir Mahallesi (Karpuzatan caddesi ve civarları).

11:30 - 12:30: Turgut Reis Mahallesi (İlgi, Aklar, Sezgin, 3326, Birgül, Oğulbey, Şht. İzzet Bölükbaşı, Çardak, 3327. sokaklar, Bekir Yıldız Bulvarı) ve Mithatpaşa Mahallesi (Bekir Yıldız Bulvarı ve civarları).

12:00 - 14:00: Fevzioğlu Mahallesi (546. sokak, Şht. Mehmet Erciyes, 3963. caddeler) ve Cırgalan Mahallesi (Şht. Mehmet Erciyes caddesi, 340, 362, 351. sokaklar ve civarları).

13:00 - 17:00: Molu Mahallesi (1676, 1652. sokaklar, 1693. Kümeevler, 1651. sokak ve civarları).

13:00 - 17:30: Hasancı Mahallesi (1205, 1201. sokaklar ve civarları).

13:30 - 14:30: Yunus Emre Mahallesi (Mürver sokak, Bağdat caddesi) ve Turgut Reis Mahallesi (Nurşah, Yeniköy, 3324, Gülcan, Göl sokaklar, Esence, Bağdat, Lale caddeleri ve civarları).

14:50 - 15:50: Yavuzselim Mahallesi (416, 417, 4032, 4033, 415. sokaklar, Sivas bulvarı ve civarları).

16:15 - 17:15: Yenişehir Mahallesi (İhya, Yeşilyurt, Süleyman Nazif, Turgut Reis caddeleri, Mücahit, Haymana, Kalafat, Taşkent, İsabet sokaklar) ve Turgut Reis Mahallesi (Nurlu, İsabet, Payaslı sokaklar ve civarları).

Melikgazi

09:00 - 11:00: Eğribucak Mahallesi (Güldüoğlu, Yeni 1, Kergah, İlayda Çıkmaz, Hicret, 1130. sokak ve caddeleri).

09:00 - 16:00: Eğribucak Mahallesi (Hasan Cıngı, Güldüoğlu, Uzunöz, Hacı Dabakoğlu Çıkmaz sokakları ve civarları).

Pınarbaşı

09:00 - 17:00: Kazancık Mahallesi, Kazancık Kümeevler ve civarları.

10:00 - 11:00: Kaynar Mahallesi (432, 435, 433, Zümrüt, 434, Ceylan, Hilal, 430, Zafer 2, 431. sokak ve caddeleri).

10:00 - 11:00: Halitbeyören Mahallesi (988, 991, 992, 990, 993, 981, 982, 983, 985, 987, 984. sokaklar ve civarları).

11:00 - 12:00: Kaynar Mahallesi (İstiklal, Şht. Bülent Yılmaz 2, Hürriyet, Koç, 409, Çimen, Atatürk 3, 402, Eğitim, Mevlana, Ara, Altun, 411, Barbaros 2, Şht. Oktay Genel, 400, 452, Talimat, Şht. Murat Ekinci sokak ve caddeleri).

11:00 - 12:00: Çukuryurt Mahallesi, Çukuryurt Kümeevler ve civarları.

13:00 - 14:00: Kaynar Mahallesi (Kaynar, Altun, Ara, 411. sokaklar, Şht. Mahmut Nair caddesi ve civarları).

13:00 - 14:00: Beserek Mahallesi (1581, 1586, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1594, 1595, 1593, 1596, 1591. sokaklar, Beserek Kümeevler ve civarları).

14:00 - 15:00: Kaynar Mahallesi (Ticaret, Şht. Oktay Genel, İstiklal, Viraj, Çelik, 409, Koç, Şht. Bülent Yılmaz 2, Filiz, Lale, Yuva, Gümüş, Kılıç, Engin, 401. sokaklar, Şht. Kemal Yıldız caddesi ve civarları).

14:00 - 15:00: Malakköy Mahallesi, Malakköy Kümeevler ve civarları.

15:00 - 16:00: Kaynar Mahallesi (Gümüş, Yıldız 2, 407, Kılıç sokaklar, Şht. Oktay Genel, Şht. Kemal Yıldız caddeleri ve civarları).

15:00 - 16:00: Hayriye Mahallesi, Hayriye Kümeevler ve civarları.

Sarıoğlan

09:00 - 12:00: Çiftlik Mahallesi (102, 171, 175, 176, 103. sokaklar) ve Düzencik Mahallesi (Düzencik Kümeevler ve civarları).

10:00 - 12:00: Üzerlik Mahallesi (Üzerlik Kümeevler, 341, 344, 345, 357, 347, 363, 361, 355, 343, 350. sokaklar ve civarları).

Sarız

08:30 - 17:30: Damızlık Mahallesi (Damızlık Kümeevler), Tekneli Mahallesi (Cağlaksuyu Küme Ev., Tekneli Küme Ev., Tekneli Köyü, Kötüköy Küme Ev.), Karapınar Mahallesi (Karapınar Küme Ev.), Çavdar Mahallesi (Şarlak Küme Ev., Çavdar Küme Ev.) ve Avşarobası Mahallesi (Gerdekmağara Küme Ev.) ve civarları.

Talas

09:00 - 10:30: Mevlana Mahallesi (Bilge Kağan, Elçibey caddeleri, 6090. sokak) ve Yenidoğan Mahallesi (6132, 6130, 6131. sokaklar, Bilge Kağan caddesi ve civarları).

10:30 - 12:00: Yenidoğan Mahallesi (6130, 6132, 6134, 6136, 6131. sokaklar, Bilge Kağan caddesi ve civarları).

13:30 - 15:00: Yenidoğan Mahallesi (6134, 6136. sokaklar ve civarları).

13:30 - 15:00: Yenidoğan Mahallesi (Pazar, Ertuğrul Gazi, Timuçin caddeleri, Defne sokak ve civarları).

15:00 - 16:30: Yenidoğan Mahallesi (Fatih 4, Fatih 5, Bahar, Kader, Fatih 3. sokaklar, Fatih, Ertuğrul Gazi caddeleri ve civarları).

15:00 - 16:30: Yenidoğan Mahallesi (6136. sokak, 15 Temmuz caddesi ve civarları).

Tomarza

09:00 - 17:00: Kurtuluş Mahallesi (94, 97, 118, 96, 100, 98, 93, 95, 101, 99, 103, 104, 102, 105. sokaklar ve civarları).