Kayseri'de 11 ilçede elektrik kesintisi (29 Eylül)

KCETAŞ, 29 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza ve Yeşilhisar'da olmak üzere 11 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 29 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

13.09.2025 09:00 – 11:00

Akmescit Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad., Osmanbey Sok., 218. Sok., 201. Cad. ve civarlarında

Develi

13.09.2025 09:00 – 17:00

Havadan Mah. Havadan Küme Ev. ve civarlarında

Felahiye

13.09.2025 08:30 – 18:00

Büyüktoraman İstiklal Mah. 896. Sok., Bağlar Sok., 968. Küme Evler, Dörtyol Sok., 940. Sok., 882. Sok., 946. Sok. ve civarlarında

Hacılar

13.09.2025 08:45 – 17:00

Karpuzsekisi Mah. 6096, 6097, 6098, 6090, 6105, 6095, 6088, 6100, 6086, 6084, 6083, 6089, 6019, 6092, 6102, 6101, 6080, 6103, 6104, 6087, 6099, 6085, 6079, 6106, 6111, 6107, 6114, 6108. Sok. ve civarlarında

Beğendik Mah. 6020. Sok., 6019. Sok. ve civarlarında

İncesu

13.09.2025 08:45 – 13:00

Süksün Zafer Mah. Sedef Bul., Aksu Cad. ve civarlarında


13.09.2025 13:00 – 14:00

Süksün Zafer Mah. Belde Cad. ve civarlarında


13.09.2025 14:00 – 17:30

Süksün Zafer Mah. Defne Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad. ve civarlarında


13.09.2025 14:01 – 17:30

Süksün Zafer Mah. Turkuvaz Cad., 4410. Sok., Gökkuşağı Cad., Şht. Ali Kıvanç Cad., Mehmet Akif Ersoy Cad., Defne Sok. ve civarlarında

Kocasinan

13.09.2025 05:00 – 07:00

Çevril Mah. Çevril Orman Köyü Cad. ve çok sayıda sokak

Taşhan Mah. 890, 877, 881, 873, 860, 871, 863, 870, 854, 878, 874, 861, 884, 852, 894, 891, 892, 888, 897, 893, 889, 886, 872, 879, 882, 895, 858, 859, 865, 896, 887, 876, 855, 868, 866, 857, 880, 869, 883, 864, 862, 867, 856, 875, 885, 1059. Sok. ve civarlarında

Boyacı Mah. Kestekoğlu Cad., 4831, 4833, 4820, 4280. Sok., Kamışlı Sok., Kızılırmak Bul. ve civarlarında

Emmiler Mah. 1058. Sok. ve civarlarında

Erkilet Mah. 4544. Cad. ve civarlarında


13.09.2025 08:45 – 17:30

Gömeç Mah. Osmancık 1. Sok., Turgutlu Sok., Oyuktaş Sok., Şehitveren Cad., Uzunyazı Cad. ve civarlarında


13.09.2025 09:00 – 12:00 (İptal edildi)

Beyazşehir Mah. 835. Sok., Koçkaya Cad., 4100. Sok., Hereke Cad., İnçetaş Sok., 825. Sok. ve civarlarında


13.09.2025 09:00 – 10:00 (Kocasinan/Melikgazi birlikte)

Cırgalan Mah. Engir Gölü Küme Evler, Sivas Bul. ve civarlarında

Yeşilyurt Mah. Engir Gölü Küme Evler, Sivas Bul. ve civarlarında

Beyazşehir Mah. Sivas Bul., Osman Özcan Cad. ve civarlarında

Akcatepe Mah. Engir Gölü Küme Evler ve civarlarında


13.09.2025 09:00 – 14:00

Cırgalan Mah. Engir Gölü Küme Evler ve civarlarında


13.09.2025 09:00 – 13:00

Yemliha Mah. Kıbrıs Sok., 5121, 5131. Sok., Akdede Sok. ve civarlarında


13.09.2025 09:00 – 12:30

Elmalı Mah. Elmalı Küme Evler ve civarlarında

Düver Mah. Kayseri Cad., Atatürk 5. Bul. ve civarlarında


13.09.2025 09:00 – 12:30

Uğurevler Mah. 270, 304, 271, 309, 290, 280, 303, 308, 278, 279, 291, 307, 300, 267, 266, 268, 272, 269. Sok., 21. Cad., 20. Cad., 302, 295, 301, 299, 306, 305, 312, 298, 311, 315. Sok., Kocasinan Bul. ve civarlarında


13.09.2025 13:30 – 17:30 (İptal edildi)

Boyacı Mah. Hürriyet Cad., Atatürk 1. Cad., Çiğdem 1. Sok., Papatya Sok., Nergis Sok., Meydan Sok., Cami 3. Sok., Park 1. Sok., Kestekoğlu Cad., Baykuş Sok. ve civarlarında

Melikgazi

13.09.2025 09:00 – 13:00

Ağırnas Mah. Osman Yücel Cad., Pamuklu Sok., Kocasinan 1. Sok., Yenice Cad., 3104. Sok., Mustafa Gökşen Yücel Sok. ve civarlarında


13.09.2025 13:30 – 17:00

Köşk Mah. Denizli Sok. ve civarlarında

Pınarbaşı

13.09.2025 08:30 – 17:30

Kaftangiyen Mah. Kaftangiyen Küme Evler ve civarlarında

Methiye Mah. Methiye Küme Evler ve civarlarında

Pazarsu Mah. Pazarsu Küme Evler ve civarlarında

Kazancık Mah. Kazancık Küme Evler ve civarlarında

Örenşehir Bucak Merkezi Mah. Örenşehir Bucak Merkezi Küme Evler ve civarlarında


Sarıoğlan

13.09.2025 09:00 – 17:00

Bakarcak Mah. Birlik Sok., Sağlık 1. Cad., 3. Sok., Sanayi Cad., 1. Sok., Sanayi 1. Sok., 2. Sok., Erbaş Sok., Tomurcuk Sok. ve civarlarında

Şenyurt Mah. Palas Sok., Mimarsinan Sok., Donatım Sok., Namık Kemal Sok., Mithat Paşa Sok., Ziya Gökalp Sok., Hüsran Sok., Kayseri Cad., Fevzi Çakmak Sok., Nergis Sok. ve civarlarında

Talas

13.09.2025 09:00 – 12:00

Süleymanlı Mah. 6958, 6949, 6948, 6944, 6947, 6945, 6967, 6955, 6954, 6952, 6950, 6951, 6953, 6956, 6946, 6960, 6961. Sok., 6965, 6959, 6957, 6962, 6964, 6963, 6966, 6968 Küme Evler ve civarlarında

Sosun Mah. 7003 Küme Evler, 6955, 7020. Sok. ve civarlarında


13.09.2025 15:00 – 17:00

Mengücek Mah. Mengücek Cad., Gaffar Okan Bul. ve civarlarında


13.09.2025 15:00 – 17:00

Süleymanlı Mah. 6965, 6955, 6963, 6956. Sok. ve civarlarında

Sosun Mah. 7003 Küme Evler, 6955. Sok. ve civarlarında

Tomarza

13.09.2025 14:00 – 17:00

Süvegenler Mah. Süvegenler Küme Ev., Küçüksüvegen Küme Ev. ve civarlarında

Köprübaşı Mah. Köprübaşı Küme Ev., Küçüksüvegen Küme Ev. ve civarlarında

Bostanlık Mah. Bostanlık Küme Evler ve civarlarında

Yavuzselim Mah. Şht. Tamer Gülveren Cad. ve civarlarında

Yeşilhisar

13.09.2025 13:15 – 15:15

Erdemli Mah. Erdemli Küme Evler ve civarlarında

Kavak Mah. Kavak Küme Evler ve civarlarında

Gülbayır Mah. Gülbayır Köyü, Gülbayır Küme Evler ve civarlarında

