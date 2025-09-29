Kayseri'de 11 ilçede elektrik kesintisi (29 Eylül)
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 29 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
Bünyan
13.09.2025 09:00 – 11:00
Akmescit Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad., Osmanbey Sok., 218. Sok., 201. Cad. ve civarlarında
Develi
13.09.2025 09:00 – 17:00
Havadan Mah. Havadan Küme Ev. ve civarlarında
Felahiye
13.09.2025 08:30 – 18:00
Büyüktoraman İstiklal Mah. 896. Sok., Bağlar Sok., 968. Küme Evler, Dörtyol Sok., 940. Sok., 882. Sok., 946. Sok. ve civarlarında
Hacılar
13.09.2025 08:45 – 17:00
Karpuzsekisi Mah. 6096, 6097, 6098, 6090, 6105, 6095, 6088, 6100, 6086, 6084, 6083, 6089, 6019, 6092, 6102, 6101, 6080, 6103, 6104, 6087, 6099, 6085, 6079, 6106, 6111, 6107, 6114, 6108. Sok. ve civarlarında
Beğendik Mah. 6020. Sok., 6019. Sok. ve civarlarında
İncesu
13.09.2025 08:45 – 13:00
Süksün Zafer Mah. Sedef Bul., Aksu Cad. ve civarlarında
13.09.2025 13:00 – 14:00
Süksün Zafer Mah. Belde Cad. ve civarlarında
13.09.2025 14:00 – 17:30
Süksün Zafer Mah. Defne Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad. ve civarlarında
13.09.2025 14:01 – 17:30
Süksün Zafer Mah. Turkuvaz Cad., 4410. Sok., Gökkuşağı Cad., Şht. Ali Kıvanç Cad., Mehmet Akif Ersoy Cad., Defne Sok. ve civarlarında
Kocasinan
13.09.2025 05:00 – 07:00
Çevril Mah. Çevril Orman Köyü Cad. ve çok sayıda sokak
Taşhan Mah. 890, 877, 881, 873, 860, 871, 863, 870, 854, 878, 874, 861, 884, 852, 894, 891, 892, 888, 897, 893, 889, 886, 872, 879, 882, 895, 858, 859, 865, 896, 887, 876, 855, 868, 866, 857, 880, 869, 883, 864, 862, 867, 856, 875, 885, 1059. Sok. ve civarlarında
Boyacı Mah. Kestekoğlu Cad., 4831, 4833, 4820, 4280. Sok., Kamışlı Sok., Kızılırmak Bul. ve civarlarında
Emmiler Mah. 1058. Sok. ve civarlarında
Erkilet Mah. 4544. Cad. ve civarlarında
13.09.2025 08:45 – 17:30
Gömeç Mah. Osmancık 1. Sok., Turgutlu Sok., Oyuktaş Sok., Şehitveren Cad., Uzunyazı Cad. ve civarlarında
13.09.2025 09:00 – 12:00 (İptal edildi)
Beyazşehir Mah. 835. Sok., Koçkaya Cad., 4100. Sok., Hereke Cad., İnçetaş Sok., 825. Sok. ve civarlarında
13.09.2025 09:00 – 10:00 (Kocasinan/Melikgazi birlikte)
Cırgalan Mah. Engir Gölü Küme Evler, Sivas Bul. ve civarlarında
Yeşilyurt Mah. Engir Gölü Küme Evler, Sivas Bul. ve civarlarında
Beyazşehir Mah. Sivas Bul., Osman Özcan Cad. ve civarlarında
Akcatepe Mah. Engir Gölü Küme Evler ve civarlarında
13.09.2025 09:00 – 14:00
Cırgalan Mah. Engir Gölü Küme Evler ve civarlarında
13.09.2025 09:00 – 13:00
Yemliha Mah. Kıbrıs Sok., 5121, 5131. Sok., Akdede Sok. ve civarlarında
13.09.2025 09:00 – 12:30
Elmalı Mah. Elmalı Küme Evler ve civarlarında
Düver Mah. Kayseri Cad., Atatürk 5. Bul. ve civarlarında
13.09.2025 09:00 – 12:30
Uğurevler Mah. 270, 304, 271, 309, 290, 280, 303, 308, 278, 279, 291, 307, 300, 267, 266, 268, 272, 269. Sok., 21. Cad., 20. Cad., 302, 295, 301, 299, 306, 305, 312, 298, 311, 315. Sok., Kocasinan Bul. ve civarlarında
13.09.2025 13:30 – 17:30 (İptal edildi)
Boyacı Mah. Hürriyet Cad., Atatürk 1. Cad., Çiğdem 1. Sok., Papatya Sok., Nergis Sok., Meydan Sok., Cami 3. Sok., Park 1. Sok., Kestekoğlu Cad., Baykuş Sok. ve civarlarında
Melikgazi
13.09.2025 09:00 – 13:00
Ağırnas Mah. Osman Yücel Cad., Pamuklu Sok., Kocasinan 1. Sok., Yenice Cad., 3104. Sok., Mustafa Gökşen Yücel Sok. ve civarlarında
13.09.2025 13:30 – 17:00
Köşk Mah. Denizli Sok. ve civarlarında
Pınarbaşı
13.09.2025 08:30 – 17:30
Kaftangiyen Mah. Kaftangiyen Küme Evler ve civarlarında
Methiye Mah. Methiye Küme Evler ve civarlarında
Pazarsu Mah. Pazarsu Küme Evler ve civarlarında
Kazancık Mah. Kazancık Küme Evler ve civarlarında
Örenşehir Bucak Merkezi Mah. Örenşehir Bucak Merkezi Küme Evler ve civarlarında
Sarıoğlan
13.09.2025 09:00 – 17:00
Bakarcak Mah. Birlik Sok., Sağlık 1. Cad., 3. Sok., Sanayi Cad., 1. Sok., Sanayi 1. Sok., 2. Sok., Erbaş Sok., Tomurcuk Sok. ve civarlarında
Şenyurt Mah. Palas Sok., Mimarsinan Sok., Donatım Sok., Namık Kemal Sok., Mithat Paşa Sok., Ziya Gökalp Sok., Hüsran Sok., Kayseri Cad., Fevzi Çakmak Sok., Nergis Sok. ve civarlarında
Talas
13.09.2025 09:00 – 12:00
Süleymanlı Mah. 6958, 6949, 6948, 6944, 6947, 6945, 6967, 6955, 6954, 6952, 6950, 6951, 6953, 6956, 6946, 6960, 6961. Sok., 6965, 6959, 6957, 6962, 6964, 6963, 6966, 6968 Küme Evler ve civarlarında
Sosun Mah. 7003 Küme Evler, 6955, 7020. Sok. ve civarlarında
13.09.2025 15:00 – 17:00
Mengücek Mah. Mengücek Cad., Gaffar Okan Bul. ve civarlarında
13.09.2025 15:00 – 17:00
Süleymanlı Mah. 6965, 6955, 6963, 6956. Sok. ve civarlarında
Sosun Mah. 7003 Küme Evler, 6955. Sok. ve civarlarında
Tomarza
13.09.2025 14:00 – 17:00
Süvegenler Mah. Süvegenler Küme Ev., Küçüksüvegen Küme Ev. ve civarlarında
Köprübaşı Mah. Köprübaşı Küme Ev., Küçüksüvegen Küme Ev. ve civarlarında
Bostanlık Mah. Bostanlık Küme Evler ve civarlarında
Yavuzselim Mah. Şht. Tamer Gülveren Cad. ve civarlarında
Yeşilhisar
13.09.2025 13:15 – 15:15
Erdemli Mah. Erdemli Küme Evler ve civarlarında
Kavak Mah. Kavak Küme Evler ve civarlarında
Gülbayır Mah. Gülbayır Köyü, Gülbayır Küme Evler ve civarlarında