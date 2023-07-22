Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

 Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayından 82 bin vakaya müdahale etti. Mayıs ayında devreye giren Helikopter Ambulansın hastaneye yetiştirdiği hasta sayısı ise 72.

PAYLAŞ
  • 22.07.2023 12:36
  • Güncelleme: 22.07.2023 12:36
  • 47
Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayseri 112 Ekiplerinin yılın 6 ayından 82 bin vakaya müdahale ettiğini açıkladı. Mayıs ayında devreye giren Helikopter Ambulansın hastaneye yetiştirdiği hasta sayısı ise 72 oldu. Kayseri’de 57 istasyonda 90 ambulansla hizmet verildiğini belirten Koca, şehir içi vakaya ulaşma ortalaması 5,25 dakika olduğunu ifade etti. 

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Kayseri 112 ekipleri yılın 6 ayında 82.000 vakaya müdahale etti. Mayıs ayında devreye giren Helikopter Ambulansın hastaneye yetiştirdiği hasta sayısı 72. Kayseri’de 57 istasyonda 90 ambulansla hizmet veriyoruz. 721 çalışanımız var. Şehir içi vakaya ulaşma ortalaması 5,25 dakika.”

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

İndirimli ev eşyası satan mağazada izdiham

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

DAHA FAZLA
Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Kayseri’de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Menemen'deki Bilirkişi Oyununu Kayserili Avukat Bozdu

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Benzine büyük zam beklentisi

Benzine büyük zam beklentisi

Gelinlikte kiralama revaçta

Gelinlikte kiralama revaçta