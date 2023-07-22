Kayseri’de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayseri 112 Ekiplerinin yılın 6 ayından 82 bin vakaya müdahale ettiğini açıkladı. Mayıs ayında devreye giren Helikopter Ambulansın hastaneye yetiştirdiği hasta sayısı ise 72 oldu. Kayseri’de 57 istasyonda 90 ambulansla hizmet verildiğini belirten Koca, şehir içi vakaya ulaşma ortalaması 5,25 dakika olduğunu ifade etti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Kayseri 112 ekipleri yılın 6 ayında 82.000 vakaya müdahale etti. Mayıs ayında devreye giren Helikopter Ambulansın hastaneye yetiştirdiği hasta sayısı 72. Kayseri’de 57 istasyonda 90 ambulansla hizmet veriyoruz. 721 çalışanımız var. Şehir içi vakaya ulaşma ortalaması 5,25 dakika.”