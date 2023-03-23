Kayseri'de 12.224 Depremzedeye Piskososyal Destek Sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kayseri’ye gelen depremzede vatandaşlara psikososyal destek çalışmalarına ilk günden itibaren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla devam edilerek bu kapsamda toplam 12 bin 224 depremzede vatandaşa psikososyal destek sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem nedeniyle Kayseri’ye gelerek KYK yurtları ile Milli Eğitime bağlı pansiyonlarda kalan 6 bin 101 öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam etmektedir.



Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünce KYK yurtları ile diğer konaklama alanlarında yaşayan 3.825 depremzede vatandaşa psikososyal destek sağlanmış olup toplam 660 kişiye psikiyatri hizmeti verildi.