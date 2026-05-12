Kayseri'de, 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (51), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.