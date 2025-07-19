Kayseri'de 12 adet deprem gözlem istasyonu bulunuyor

Jeofizik Mühendisi Ergün Yılmaz, “Depremi önceden bilmek mümkün değil ama bu sistemlerle depremin büyüklüğü ve özellikleri saniyeler içinde analiz edilebiliyor” dedi.

Türkiye’de, AFAD’a bağlı deprem gözlem istasyonları sarsıntı anında verileri merkeze göndererek erken değerlendirme yapılmasını sağlıyor. Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Jeofizik Mühendisi Ergün Yılmaz Kayseri’deki 12 istasyondan biri olan Erciyes Tekir bölgesinde yer alan TRC2 istasyonu ve genel istasyonlar hakkında bilgiler verdi. Jeofizik Mühendisi Ergün Yılmaz; “Deprem gözlem istasyonu, depremler oluştuğunda odak noktasından çıkan deprem büyüklüğünü alete yansıtır. Buradan da GPS ve modem yöntemiyle Ankara'daki deprem dairesi başkanlığına, Afet Acil Durum Yöntemi Başkanlığı deprem dairesi başkanlığına gider. Orada çözümlenmesi yapılır ve internet sitesinden de bizim deprem dairesi başkanlığından ilan edilir. Türkiye'de yaklaşık bin 200 civarı AFAD deprem gözlem istasyonu var. Marmara civarında şu anda aktif deprem beklendiği için 300 civarında var. Kayseri ilimizde de 12 adet deprem gözlem istasyonu var. Şu anda Erciyes'te Tekir bölgesindeyiz. Bu istasyonumuzun adı TRC2 diye geçiyor. Deprem olduğu zaman veriler istasyona gelir. İstasyondan da Ankara'daki deprem dairesindeki arkadaşlarımıza ulaşır. Ondan doğru da çözümlemelerini yaparlar ve ilan sitesinden ilan edilir. Bizim istasyonlarımız ikiye ayrılır normalde. İlimizdeki 12 istasyonun da 6 tanesi ivme ölçer, 6 tanesi hız ölçer diye geçer. Hız ölçer olanlar bu şekilde kayaya kurulur. İvme ölçerler de zemine kurulur. Deprem olduğu an istasyonlara gelir. Özellikle ivme ölçer istasyonlarımızda ivme değerleri de gelir. Diyelim ki 7 büyüklüğünde bir deprem olur. İvme ölçer istasyonlardan daha çok faydalanır. Ama daha küçük depremlerde, 3.5'n altındakilerde buradaki Anakaya'ya kurduğumuz, hız ölçer dediğimiz istasyonlardan veri alınır. Günümüz çekimlerinde depremi önceden tahmin etmeli bir durum yok şu anda. Ama ilerleyen zamanlarda olabilir arkadaşlarımız tarafından araştırılıyor. Deprem-gözlem istasyonlarının sayısını arttırarak daha doğru verilere ulaşılmaya çalışılıyor. AFAD'ın genel projesi bu. Ve şu anda da Avrupa'da ve dünyada en çok deprem-gözlem istasyonlarına sahip ülkelerden biriyiz. O yönden baktığımızda bu da bizim için bir avantajdır. Depreme karşı en azından deprem olduğunda deprem büyüklüğünü tam olarak ve doğru bir şekilde verebilmek için. İstasyonlarımızın içinde genelde bizim gelen verileri ölçen aletimiz var. Onun yanında modemimiz var. GPS'imiz var. Bir de güç kaynaklarımız var. Çünkü elektrik kesintisi ve benzeri durumlarda problem yaşamamak için. Bazı istasyonlarımızda güneş enerji sistemini de kullanıyoruz. Elektrik enerjisi. Burası da güneş enerjisiyle çalışıyor” ifadelerini kullandı.