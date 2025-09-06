Kayseri'de 12 ilçede elektrik kesilecek(6 Eylül)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 6 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

08:30 - 17:30: Büyüktuzhisar Mah. ve civarları, Sultanhani Mah. Sultanhani Kümeevler ve civarları.

09:00 - 12:00: Büyüktuzhisar Mah. 718. Sok., Lale Cad., 683. Sok., Sivas Cad., 717. Sok., 705. Küm. Ev., 716. Sok., 723. Sok., 725. Sok. ve civarları.

10:30 - 15:30: Alaybeyli Mah. ve civarları.

13:00 - 16:00: Koyunabdal Mah. ve civarları, Pirahmet Mah. 1016. Sok., Koyunabdal Yolu Cad. ve civarları.

Develi

09:00 - 17:00: Yeniköy Mah. Yeniköy Kümeevler ve civarları.

Hacılar

08:45 - 17:00: Yukarı Mah. Karacalar Sok., Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarları. Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarları.

09:00 - 17:00: Aşağı Mah. Alaçayır Cad., Erenler Cad. ve civarları.

09:00 - 17:00: Aşağı Mah. Kızıltepe Sok., Alaçayır Cad., Alagaş Sok., Koru Çık. Sok., Efilti Sok., Tepedibi Cad. ve civarları.

İncesu

09:00 - 14:00: Kızılören Aşağı Mah. Erim Sok., Cumhuriyet 1. Cad., Asker Sok. ve civarları. Kızılören Tabaklı Mah. Kaya Sok., Cumhuriyet 1. Cad., Lider Sok., Meşe Sok. ve civarları.

14:30 - 17:00: Kızılören Tabaklı Mah. Atatürk 1. Cad., Avşar Cad. ve civarları.

Kocasinan

08:45 - 17:30: Kuşçu Mah. Kızılırmak Bul., 4802. Sok. ve civarları.

09:00 - 17:00: Kalkancık Mah. Kalkancık Kümeevler ve civarları.

09:00 - 11:00: Oymaağaç Mah. Kireçli Küm. Ev., 5059. Sok., 5095. Sok. ve civarları.

15:00 - 17:00: Kalkancık Mah. Kalkancık Kümeevler ve civarları.

Melikgazi

09:00 - 12:00: Ağırnas Mah. Lalebeli Kümeevler ve civarları, Fatih Mah. 325. Küm. Ev., Hayrettin Eser Cad. ve civarları, Sarımsaklı Mah. Sivas Bulv., 3354. Sok. ve civarları.

Pınarbaşı

09:00 - 10:00: Üçpınar Mah. Üçpınar Kümeevler ve civarları.

09:00 - 10:00: Kazancık Mah. Kazancık Kümeevler ve civarları.

10:00 - 11:00: Kazancık Mah. Kazancık Kümeevler ve civarları.

10:00 - 11:00: Örenşehir Bucak Merkezi Mah. Örenşehir Bucak Merkezi Kümeevler ve civarları.

10:00 - 13:00: Kırkgeçit Mah. Kırkgeçit Küm. Ev. ve civarları.

11:00 - 15:00: Kırkgeçit Mah. Kırkgeçit Küm. Ev., Kevenağıl Küm. Ev. ve civarları, Gebelek Mah. Gebelek Küm. Ev. ve civarları, Yukarıkaragöz Mah. Salman Ovası Küm. Ev. ve civarları, Aşağıkaragöz Mah. Aşağıkaragöz Küm. Ev. ve civarları.

11:00 - 12:00: Örenşehir Bucak Merkezi Mah. Örenşehir Bucak Merkezi Kümeevler ve civarları.

11:00 - 12:00: Kazancık Mah. Kazancık Kümeevler ve civarları.

13:00 - 14:00: Pazarsu Mah. Pazarsu Kümeevler ve civarları.

13:00 - 14:00: Taşlıgeçit Mah. Taşlıgeçit Kümeevler ve civarları.

14:00 - 15:00: Kaftangiyen Mah. Kaftangiyen Küm. Ev. ve civarları.

14:00 - 15:00: Methiye Mah. Methiye Kümeevler ve civarları.

Sarız

08:30 - 12:00: Büyük Söbeçimen Mah. Büyük Söbeçimen Küm. Ev., Kötüköy 1. Küm. Ev. ve civarları.

13:00 - 17:30: Yeşilkent Mah. Fevzi Çakmak 1. Cad., Zamanti Sok., Atatürk 1. Cad., Binboğa Cad., Çiğdem Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad., 32. Sok., 39. Sok., Cengiz Topel Cad., 35. Sok., Ahmet Ayık Sok., 33. Sok., Dadaloğlu Sok., 37. Sok., Yeşilova 1. Sok., Adana Cad., 42. Sok., Yavuz Sok., Karakoyunlu Cad., 34. Sok., Huzur Sok., Kayseri Cad., 43. Sok., 40. Sok., 38. Sok., 41. Sok. ve civarları.

Talas

10:30 - 15:30: Çevlik Mah. ve civarları.

Tomarza

10:30 - 15:30: Akmescit Mah. 204. Sok. ve civarları, Gülveren Mah. Gülveren Küm. Ev. ve civarları.

Yahyalı

09:00 - 17:00: Çubukharmanı Mah. Köykenarı Sok. ve civarları.

Yeşilhisar

09:00 - 11:00: Ovaçiftlik Mah. Ovaçiftlik Kümeevler ve civarları.

13:00 - 17:00: Kovali Mah. Kovali Kümeevler ve civarları.