Kayseri'de 12 yeni okulun yapılması planlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Kayseri'de il genelinde 2025-2026 yılları içerisinde 12 okulun yapımının tamamlanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri’de 2025-2026 yıllarında yapımı planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sayılarına ilişkin resmi rakamları paylaştı. Buna göre Kayseri’de 2025-2026 yıllarında 12 okulun yapımının tamamlanarak eğitim-öğretim için hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Bakanlığın verilerine göre; 2025-2026 yıllarında; Kocasinan ilçesinde 3 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 lisenin, Melikgazi ilçesinde 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 lisenin, Talas ilçesinde 2 ilkokulun, Yeşilhisar ilçesinde 1 ilkokulun ve İncesu ilçesinde ise 1 lisenin yapımının planlandığı belirtildi.

Ayrıca il genelinde 2025 yılı içinde 50 okul binasının bakım onarımı yapılırken, 7 bin 16 öğrenci, taşıma yoluyla eğitime erişim sağladı.

Öte yandan Kayseri’de il genelinde son 5 yılda Melikgazi ilçesinde 27, Kocasinan ilçesinde 20, Talas ilçesinde 10, Develi ilçesinde 3, Akkışla ilçesinde 1, Hacılar ilçesinde 1, Felahiye ilçesinde 1, Sarıoğlan ilçesinde 1, Pınarbaşı ilçesinde 1, Yeşilhisar ilçesinde 1 ve İncesu ilçesinde 1 proje olmak üzere toplamda 67 projenin tamamlandığı ifade edildi.

Haber Merkezi

