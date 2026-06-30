Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. (35) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. (35) isimli şahıs yakalanarak saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.