Kayseri’de 121,5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyonda 9660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 16 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 121,5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 9660 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 16 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 486 adet 250 gramlık paket halinde toplam 121,5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikat başlatıldı.