Kayseri'de 121 ağır hasarlı yapı var

Kayseri Valiliği tarafından, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkilendiği deprem sonrasında, Kayseri'den deprem bölgesine yapılan yardımlar ve kente gelen depremzedeler ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada meydana gelen deprem sonrasında bugün itibariyle deprem bölgesine, 18’i deprem günü olmak üzere bugüne kadar toplam 581 TIR yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığı vurgulandı.

37 BİN 178 DEPREMZEDE GELDİ

Açıklamaya göre deprem bölgesinden Kayseri'ye toplam 37 bin 178 depremzede vatandaş geldi. Depremzede vatandaşlar kamu misafirhaneleri, Kredi Yurtlar Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar, oteller, apartlar ve muhtelif yerlere yerleştirilerek, gerekli ihtiyaçları karşılanıyor.

Ayrıca, depremde yaralanan 6 bin 574 depremzede Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Bu hastalardan 5 bin 729 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. 51 refakatsiz bebeğin ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Yapılan açıklamada deprem bölgesinden Kayseri'ye sosyal hizmetler kapsamında, 278 ağır engelli depremzede getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine yerleştirildiği belirtildi. 12 kadın Kadın Konukevine, 13 refakatsiz çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmiş olup, 6 çocuk ise daha sonra ailelerine teslim edildi. Ayrıca 13 yaşlı depremzedenin de özel huzurevlerine yerleştirildiği açıklandı.

3 BİN 481 DEPREMZEDEYE PSİKO-SOSYAL DESTEK SAĞLANDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada Kayseri'ye gelen depremzede vatandaşlara psiko-sosyal destek çalışmalarına da ilk günden itibaren kentteki kamu kurumları, üniversiteler ve derneklerin de katkılarıyla devam edilmiş olup, bu kapsamda toplam 3 bin 481 depremzede vatandaşa psiko-sosyal destek sağlandığı belirtildi.

KAYSERİ'DE 121 AĞIR HASARLI YAPI TESPİT EDİLDİ

Kayseri genelinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce toplam 12 bin 550 başvurudan 2 bin 955 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, bin 662 hasarsız, 1151 az hasarlı, 21 orta hasarlı ve 121 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Ağır hasarlı binalardan Kocasinan ilçesinde acil yıkım kararı alınan yapının ve Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulunun yıkımına başlanıldığı açıklandı.

3’Ü DAHA ÖNCE 14 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

İlimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasarlı raporu verilen yaşanan depremden önce 3, yaşanan deprem sonrası 11 olmak üzere toplamda 14 okul tahliye edildi. Açıklamada, öğrencilerin eğitim alacakları yeni okullar planlanırken, eğitim-öğretimin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığı söylenildi.

Deprem öncesinde; Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Mithatpaşa İlkokulu tahliye edilerek öğrencileri çevresindeki uygun okullara nakledildi. Deprem sonrasında ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözükakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi ilçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas ilçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu ve Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu binaları tahliye edilerek, öğrencilerin eğitim alacakları okulların planlaması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapıldı.

İS BULMAK İSTEYEN DEPREMZEDELER İÇİN İŞKUR BAŞVURULARI BAŞLADI

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce Kayseri'ye gelen depremzede vatandaşların istihdamını sağlamak için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nezdinde Bilgi İşlem Sistemi Alt Yapısı çalışmalarına başlandı. Bu süreçte depremzede vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gerekli hizmeti alabilmesi amacıyla manuel başvuru altyapısı oluşturularak talepler alınmaya başlandı. Bugün itibariyle 5 kişi İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapmış olup, bunlardan 3 kişi çeşitli firmalarda işe yerleştirildi.

Yapılan açıklamada, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, AFAD ve Kayseri Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü 7 (yedi) gün 24 saat esasına göre çalışarak, depremden etkilenen vatandaşlara hizmet verdiği belirtildi.