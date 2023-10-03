Kayseri’de 122 aranan şahıs yakalandı

Kayseri, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü eylül ayı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre eylül ayında 72 bin 838 şahıs, 33 bin 047 araç kaydı sorgulandı bu kapsamda 122 aranan şahıs yakalandı. 16 yakalama hacizli oto, 14 çalıntı oto-motosiklet yakalandı. 158 faili meçhul olay aydınlatılırken 116 faili firar şahısta çalışma doğrultusunda yakalandı.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde 19 kayıp şahıs bulundu, 59 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 21 şahsa kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek,8 kurusıkı tabanca, 379 fişek ve 18 bıçak yakalanırken 52,19 gram ve narkotik madde, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.