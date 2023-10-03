Kayseri'de 122 aranan şahıs yakalandı

 Kayseri, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından eylül ayında yapılan çalışmalar doğrultusunda 72 bin 838 şahıs, 33 bin 047 araç kaydı sorgulandı bu kapsamda 122 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan 158 faili meçhul olay aydınlatılırken 116 faili firar şahıs yakalandığı açıklandı.

PAYLAŞ
  • 03.10.2023 21:38
  • Güncelleme: 03.10.2023 21:38
Kayseri'de 122 aranan şahıs yakalandı

Kayseri, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü eylül ayı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre eylül ayında 72 bin 838 şahıs, 33 bin 047 araç kaydı sorgulandı bu kapsamda 122 aranan şahıs yakalandı. 16 yakalama hacizli oto, 14 çalıntı oto-motosiklet yakalandı. 158 faili meçhul olay aydınlatılırken 116 faili firar şahısta çalışma doğrultusunda yakalandı.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde 19 kayıp şahıs bulundu, 59 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 21 şahsa kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek,8 kurusıkı tabanca, 379 fişek ve 18 bıçak yakalanırken 52,19 gram ve narkotik madde, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
12 Ressamın Kayseri resimleri tuvale yansıdı

12 Ressamın Kayseri resimleri tuvale yansıdı

Kayseri'de 967 araç trafikten men edildi

Kayseri'de 967 araç trafikten men edildi

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kayseri'de fuhuş yaptığı belirlenen 8 ev kapatıldı

Kayseri'de fuhuş yaptığı belirlenen 8 ev kapatıldı

Büyükşehir'den 10 milyon TL'lik yağmur suyu drenaj hattı

Büyükşehir'den 10 milyon TL'lik yağmur suyu drenaj hattı

Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin ilk ve tek Kornea Bankası Şehir Hastanesi'nde açıldı

Kayseri’nin ilk ve tek Kornea Bankası Şehir Hastanesi’nde açıldı

Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

Fuhuş yapıldığı tespit e dilen 8 ev kapatıldı

DAHA FAZLA
Kayseri'de 122 aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de 122 aranan şahıs yakalandı

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Samet Koç: 'Çağdaş hocanın gitme yöntemine tepki gösterdik'

Samet Koç: 'Çağdaş hocanın gitme yöntemine tepki gösterdik'

Jandarmadan öğrencilere 'hayvan hakları' ve 'trafik' eğitimi

Jandarmadan öğrencilere 'hayvan hakları' ve 'trafik' eğitimi

Kayseri'de zehir tacirlerine Şafak Operasyonu: 24 gözaltı

Kayseri'de zehir tacirlerine Şafak Operasyonu: 24 gözaltı