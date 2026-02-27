  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 13 Ülkeden Öğrenciler 'Anne Eli İftarı'nda Buluştu

Kayseri'de 13 Ülkeden Öğrenciler 'Anne Eli İftarı'nda Buluştu

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Ramazan ayında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kayseri'de eğitim gören 13 farklı ülkeden yaklaşık 140 öğrenci, 'Anne Eli İftarı'nda bir araya geldi.

Kayseri'de 13 Ülkeden Öğrenciler 'Anne Eli İftarı'nda Buluştu

Kadın Gönüllülerden Yöresel Sofralar

İftar programında Türk Kızılay Kayseri Kadın gönüllüleri tarafından özenle hazırlanan yöresel yemekler sofralarda yer aldı. Öğrenciler, hem Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadı hem de Kayseri’nin kültürel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu

Etkinlikte farklı ülkelerden gelen öğrencilerin aynı sofrada buluşması, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhunu yansıttı. Katılımcılar, bu buluşmanın kendilerini hem manevi açıdan hem de kültürel anlamda zenginleştirdiğini ifade etti.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Bakan Fidan, Kayseri'de temaslarda bulundu
Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları'nda hizmete açıldı
Üçüncü iftar çadırı Eskişehir Bağları’nda hizmete açıldı
Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor
Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür
Kayseri Eğitime Destek Platformu'ndan Bakan Tekin'e Teşekkür
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!