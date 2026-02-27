Kayseri'de 13 Ülkeden Öğrenciler 'Anne Eli İftarı'nda Buluştu

Kadın Gönüllülerden Yöresel Sofralar

İftar programında Türk Kızılay Kayseri Kadın gönüllüleri tarafından özenle hazırlanan yöresel yemekler sofralarda yer aldı. Öğrenciler, hem Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadı hem de Kayseri’nin kültürel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu

Etkinlikte farklı ülkelerden gelen öğrencilerin aynı sofrada buluşması, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhunu yansıttı. Katılımcılar, bu buluşmanın kendilerini hem manevi açıdan hem de kültürel anlamda zenginleştirdiğini ifade etti.