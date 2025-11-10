Kayseri'de 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 03.11.2025–09.11.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, 14 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri'de 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 03.11.2025–09.11.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 
600 adet makaron, 189 adet emtia, 14.590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 23 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

