Kayseri'de 14 Şubat'ta okullar tatil edilmeyecek

Kayseri Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü için Kayseri'deki okulların tatil edilmesine gerek olmadığına karar verildiğini duyurdu.

Kayseri'de 14 Şubat'ta okullar tatil edilmeyecek

Kayseri Valiliği, 14 Şubat 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri’deki  okulların tatil edilmesine gerek olmadığına karar verildiğini duyurdu. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 14.02.2025 Cuma günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir.Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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