Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası bulunan S.B. (55), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası bulunan S.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.