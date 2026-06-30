Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 'kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; hakkında "kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.