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Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 'kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; hakkında "kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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