Kayseri'de 140 yol ulaşıma kapalı

Kayseri ve bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile 140 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

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  • 07.02.2023 12:46
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:48
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Kayseri'de 140 yol ulaşıma kapalı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri ve bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile 140 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri ve bölgesinde bulunan eskinin köyü şimdinin mahallesi olarak bilinen 140 mahallenin ulaşıma kapalı olduğu öğrenilirken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Kocasinan ilçesinde 10, Pınarbaşı ilçesinde 60, Sarız ilçesinde 35, Develi ilçesinde 10, Tomarza ilçesinde 20, Yahyalı ilçesinde 5 mahallede ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yoğun mesaisi sebebi ile kapalı olan 227 mahalle yolu ulaşıma açılırken, yetkililer açık olan yollarda tipi ve don sebebi ile uyarılarda bulunuyor.

2 günde toplam bin 24 mahalle yolunda karla mücadele gerçekleştirilirken, şehir içerisinde de tüm belediyeler yoğun mesai harcıyor.

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İHA

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