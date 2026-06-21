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Kayseri'de 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi 1 Gözaltı

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda 15 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi 1 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Develi ilçesinde A.M.’nin (34) uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheli minibüsüyle seyir halindeyken durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. 
 

Haber Merkezi

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