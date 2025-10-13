Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları ile Kayseri'yi daha düzenli ve güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, dört ana kentsel dönüşüm projesi hızla ilerliyor ve şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerinde önemli değişiklikler sağlıyor.

Öne Çıkan Kentsel Dönüşüm Projeleri

1. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi: Kayseri’nin merkezinde yer alan bu proje, ilk etapta 6 milyar TL’yi aşan yatırımla yeni yaşam alanları oluşturuyor. İkinci etap için 4 milyar 186 milyon TL yatırım planlanıyor.

2. Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi: 3.25 milyar TL maliyetle hayata geçirilen bu proje, "En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye" ödülü ile taçlandırıldı. Proje, bölge sakinlerine güvenli ve estetik yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

3. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi: Yaklaşık 950 milyon TL'ye mal olacak bu proje ile Kayseri, modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşuyor.

4. Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi: 400 milyon TL yatırım bedeliyle temeli atılan bu proje, 2027 Nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Bölgeye modern ve konforlu yaşam alanları kazandırılması hedefleniyor.

Kayseri'nin kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında, şehir modern, estetik ve düzenli bir yapıya kavuşacak. Ayrıca, bu yatırımlar sayesinde Kayseri, dirençli kent olma hedefine önemli bir mesafe kat etmiş olacak.