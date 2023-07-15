Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' teması ile düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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  • 15.07.2023 16:27
  • Güncelleme: 15.07.2023 17:31
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Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu Düzenlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ teması ile düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu’nda dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Spor A.Ş. özel gün ve haftalarda özel etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Spor A.Ş. bu çerçevede Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu düzenledi. ’Türkiye Yüzyılının Kahramanları’ teması ile düzenlen koşunun ödül törenine Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Gençlik Spor İl Müdürü İhsan Kabakcı ve Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ile sporseverler katıldı. 15 Temmuz Cumartesi saat 10.00’da startı verilen 5K Erciyes Üniversitesi Etabı’nda kadınlar ve erkekler koşularında sporseverler kıyasıya yarıştı. Kadınlar ve erkeklerde bitiş çizgisini 5 içerisinde geçerek dereceye girme sevinci yaşayan sporseverlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Koşuda derece elde eden sporcuları tebrik eden ve madalyalarını takarak plaket veren Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Gençlik Spor İl Müdürümüz İhsan Kabakcı ile birlikte Spor A.Ş.’mizin Erciyes Üniversitesi’nde düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusunu kazanan gençlerimize ödüllerini verdik” dedi.

Koşuda dereceye giren tüm yarışmacılara madalya ve VIP üyelik ödülleri takdim edildi.

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İHA

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