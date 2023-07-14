Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında düzenlenen program ile şehit olan 251 kişi için Cuma namazı öncesi mevlit okunurken, Cuma hutbesinde de 15 Temmuz mesajı verildi.

PAYLAŞ
  • 14.07.2023 14:14
  • Güncelleme: 14.07.2023 14:41
  • 85
Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında düzenlenen program ile şehit olan 251 kişi için Cuma namazı öncesi mevlit okunurken, Cuma hutbesinde de 15 Temmuz mesajı verildi.

Terör Örgütü FETÖ/PDY tarafından yapılan ve 251 kişinin şehit, 2 bin 196 kişinin de gazi olduğu hain darbe girişiminin 7. yılında düzenlenen program ile Cuma namazında mevlit okundu. Cuma namazı öncesi Hunat Cami’nde gerçekleştirilen programda, şehit olan vatandaşlar için Kuran-ı Kerim tilavetini okundu. Daha sonra şehitler için okunan hatimlerin de duası yapıldı.

Hutbede 15 Temmuz Mesajı

Öte yandan Cuma namazında ‘din samimiyettir, istismar ihanettir’ başlıklı hutbede okundu. İstismarcı insanların hedeflerinin Allah rızasının olmadığı vurgulanan hutbede, “Onlar, İslam’ı şahıslar üzerine bina ederler. Hak ve hakikatin yegâne temsilcilerinin kendileri olduğunu iddia ederler. Kur’an’ın ifadesi ile “Onlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Hâlbuki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lâkin anlamazlar. Ayet-i kerimelerde de işaret edildiği gibi bu tür kişiler, suret-i haktan görünerek toplumu ifsat ederler. Milli ve manevi değerler üzerinden güç devşirirler. İnsanların iyi niyetlerini suistimal ederler, geleceklerini çalarlar. Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece, Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dâhili ve hârici hainlerin emellerini boşa çıkardık. Allah onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır. Nice kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır. İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve sevgili peygamberimizin sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım. Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde, işimizde, hâsılı hayatımızın her alanında güveni ve samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım” ifadelerine yer verildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şehit olacağı Cennet Yiğit'in içine doğmuş

Şehit olacağı Cennet Yiğit'in içine doğmuş

Başkan Büyükkılıç'a TÜBİTAK Ziyareti

Başkan Büyükkılıç'a TÜBİTAK Ziyareti

Rektör Yılmaz: '15 Temmuz artık milli birliğimizin sembolü'

Rektör Yılmaz: '15 Temmuz artık milli birliğimizin sembolü'

Hayriye Türksoy Hançer Şampiyon Oldu

Hayriye Türksoy Hançer Şampiyon Oldu

Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı Hizmeti Tam Not Aldı

Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı Hizmeti Tam Not Aldı

İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Sıcak Hava Uyarısı

İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Sıcak Hava Uyarısı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

5
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

6
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun

15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun

Kayseri'de dereceler 35'i gösterdi, gölgeler kıymetlendi

Kayseri'de dereceler 35'i gösterdi, gölgeler kıymetlendi

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Milletçe emsalsiz şekilde yazılmış kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz'

Vali Çiçek: 'Milletçe emsalsiz şekilde yazılmış kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz'

Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçenin dört bir yanında asfalt ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçenin dört bir yanında asfalt ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz'

15 Temmuz şehidi mezarı başına anıldı

15 Temmuz şehidi mezarı başına anıldı

Büyükşehir Zabıtası ile Güven Timleri dilencilere göz açtırmıyor

Büyükşehir Zabıtası ile Güven Timleri dilencilere göz açtırmıyor