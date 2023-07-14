Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Kayseri’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında düzenlenen program ile şehit olan 251 kişi için Cuma namazı öncesi mevlit okunurken, Cuma hutbesinde de 15 Temmuz mesajı verildi.

Terör Örgütü FETÖ/PDY tarafından yapılan ve 251 kişinin şehit, 2 bin 196 kişinin de gazi olduğu hain darbe girişiminin 7. yılında düzenlenen program ile Cuma namazında mevlit okundu. Cuma namazı öncesi Hunat Cami’nde gerçekleştirilen programda, şehit olan vatandaşlar için Kuran-ı Kerim tilavetini okundu. Daha sonra şehitler için okunan hatimlerin de duası yapıldı.

Hutbede 15 Temmuz Mesajı

Öte yandan Cuma namazında ‘din samimiyettir, istismar ihanettir’ başlıklı hutbede okundu. İstismarcı insanların hedeflerinin Allah rızasının olmadığı vurgulanan hutbede, “Onlar, İslam’ı şahıslar üzerine bina ederler. Hak ve hakikatin yegâne temsilcilerinin kendileri olduğunu iddia ederler. Kur’an’ın ifadesi ile “Onlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Hâlbuki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lâkin anlamazlar. Ayet-i kerimelerde de işaret edildiği gibi bu tür kişiler, suret-i haktan görünerek toplumu ifsat ederler. Milli ve manevi değerler üzerinden güç devşirirler. İnsanların iyi niyetlerini suistimal ederler, geleceklerini çalarlar. Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece, Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dâhili ve hârici hainlerin emellerini boşa çıkardık. Allah onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır. Nice kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır. İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve sevgili peygamberimizin sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım. Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde, işimizde, hâsılı hayatımızın her alanında güveni ve samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım” ifadelerine yer verildi.