Kayseri'de 15 Yıl 9 Ay Hapisle Aranan Kadın Yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası bulunan E.K. (30) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası bulunan E.K. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.