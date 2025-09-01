  • Haberler
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Starbucks şubesi önünde, İsrail menşeli ürünleri boykot etmek amacıyla düzenlenen sessiz protesto, 16. haftasında da kararlılıkla devam etti. Bu hafta, eyleme katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

Kayseri Boykot Ekibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliam ve soykırımlara dikkat çekmek için bu sessiz eylemi sürdürüyor. Protesto, Kayseri halkı tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor ve toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlıyor.

Eylemin sürekliliği, katılımcıların kararlılığını ve dayanışmasını ortaya koyarken, boykot çağrısı da geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

