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Kayseri'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinlenmiş hapis cezası bulanan Y.T.(26) isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon neticesinde; hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinlenmiş hapis cezası bulanan Y.T.(26) isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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