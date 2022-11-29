Kayseri'de 17,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis ekiplerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese giden polis, depo ve araçta yapılan aramada toplam 17,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ‘kaçakçılık’ suçundan adliyeye sevk edilecek.



Operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Akaryakıt kaçakçılığına bir darbe daha. KOM Şube ekiplerimiz 17,5 ton kaçak akaryakıtı olayın şüphelileriyle birlikte yakaladı” ifadelerini kullandı.