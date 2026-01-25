Kayseri'de 17 Yaşındaki Genç Evinde Hayatını Kaybetti

  • Haberler
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre T.A. (17), duş aldıktan sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

Haber Merkezi

