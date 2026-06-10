Kayseri'de 17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri’de 17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

(RHA)- Kayseri’de, cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
 

Haber Merkezi

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