Kayseri'de 17 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H. (36), polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri’de 17 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
(RHA)- Kayseri’de, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H. (36), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan D.H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.