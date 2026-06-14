Kayseri'de 17 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H. (36), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 17 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri’de 17 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

(RHA)- Kayseri’de, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H. (36), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan D.H.H.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan D.H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Taşyapan, 'Nevşehir bölgesindeki turizm adım adım ilçemize kayıyor'
Başkan Taşyapan, “Nevşehir bölgesindeki turizm adım adım ilçemize kayıyor”
Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizinden hayatını kaybetti
Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizinden hayatını kaybetti
Yahyalı'da Sağanak Yağış Sele ve Hasara Neden Oldu
Yahyalı’da Sağanak Yağış Sele ve Hasara Neden Oldu
Erdemli Vadisi'nde Sel
Erdemli Vadisi'nde Sel
Hemzemin geçitte tren kamyonu ezdi: 2 Yaralı
Hemzemin geçitte tren kamyonu ezdi: 2 Yaralı
Yıldırım Düşen Cami Minaresi Zarar Gördü
Yıldırım Düşen Cami Minaresi Zarar Gördü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!