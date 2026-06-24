Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Kayseri İl Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programlarıyla, toplumla en yakın temas halinde bulunan din görevlilerinin afet farkındalığının artırılması hedeflendi.

16 ilçede düzenlenen eğitimlerde imam, müezzin, Kur’an kursu öğreticilerinden oluşan din görevlilerine afet türleri, afete hazırlık süreçleri, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile temel yangın müdahalesi konularında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca Afet İşleri tarafından hazırlanan, afet anında tahliyenin nasıl yapılacağını anlatan kamu spotu da katılımcılara izletildi.

Program kapsamında; afet anında dayanışmayı güçlendirmek, camilerde güvenli tahliyeyi sağlamak ve temel yangın müdahalesi konusunda bilinç oluşturmak amaçlandı.

İlçelerde verilen bu eğitim, hem yoğun ilgi gördü hem de takdirle karşılandı. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, yangın ve afet üzerine güzel bir eğitim gerçekleştirildiğini belirterek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Güleser, bu tarz kursların oldukça faydalı olacağına inandığını ifade etti. Felahiye İlçe Vaizi Seyhan Sarıkaya da Büyükşehir Belediyesi’ne eğitim dolayısıyla teşekkür etti.

Yeşilhisar İlçe Müftü Vekili Huzeyfe Yılmaz ise çok faydalı ve bilgilendirici bir eğitim sunulduğunu belirterek, günlük hayatta da kullanılabilecek önemli bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Talas İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ebubekir Onat, acil afet müdahalesi konusunda önemli bilgiler veren ve tatbikat gerçekleştiren Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

İncesu Müftüsü Muhammed Ertugay da müftülük personelinin çok önemli bir seminerde bir araya geldiğini belirterek, “Etkili bir eğitim oldu. Bu eğitimi alan personelimizin bulundukları ortamlarda olası afetlerde vatandaşları bilinçlendirmesi son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacılar’da görev yapan cami imam hatibi Uğur Yıldırım ise eğitimin çok verimli ve olumlu geçtiğini belirterek, doğru bilinen yanlışları öğrenme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Tomarza Müftülüğü Şube Müdürü Duran Kahraman da personelin eğitimlerden büyük fayda sağladığını ifade ederek, “Camilerde ve görev yaptığımız alanlarda bu bilgileri uygulayacağız. İnşallah afetsiz günler geçiririz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımları, kentsel dönüşüm projeleri ve afet farkındalığı çalışmalarının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik eğitim faaliyetleriyle de şehri afetlere karşı hazırlıklı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.