Kayseri’de 18 Mart’a özel badminton heyecanı başladı

Kayseri’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen badminton müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında badminton müsabakaları düzenlendi. Talas Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona farklı yaş kategorilerinden çok sayıda sporcu katılım sağladı. Turnuva boyunca sporcular, hem sportif başarı elde etmek hem de Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla ter döküyor. Tribünlerde yer alan aileler ve sporseverler de müsabakalara ilgi göstererek sporculara destek veriyor.

