Kayseri'de 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında anma programları düzenlenecek

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkanı Rıza Yağar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlik takvimine ilişkin bilgi verdi. Dernek binasında yapılan toplantıda konuşan Yağar, yaklaşık 10 yıldır tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak vatan, bayrak ve milli ruh temalı faaliyetler yürüttüklerini belirterek, bu yıl da anlamlı programlar hazırladıklarını söyledi. Yağar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek programların 16 Mart Pazartesi günü saat 13.30’da Asri Mezarlık’ta gerçekleştirilecek ziyaretle başlayacağını kaydetti. Çanakkale şehitleri ve gazilerinin kabirlerinin ziyaret edileceği programda Kur’an tilaveti okunacağı ve hatim duası yapılacağı bildirildi.

Aynı gün akşam namazının ardından Kadir Gecesi dolayısıyla Hacı Kılıç Camii’nde şehitler anısına Mevlid-i Şerif ve hatim duası yapılacağı, program çıkışında ise asker kıyafetleri giyen gençler tarafından vatandaşlara lokum ikram edileceği belirtildi.

Anma etkinlikleri 17 Mart Salı günü saat 13.30’da Çanakkale Şehitleri Abidesi önünde düzenlenecek programla devam edecek. Mehteran takımı eşliğinde başlayacak etkinlikte Kur’an tilaveti okunacağı, Çanakkale türküleri seslendirileceği ve gençlerin tarihi kostümlerle canlı gösteriler sunacağı ifade edildi.

Programların son bölümü ise 24 Mart Salı günü Kayseri Üniversitesi konferans salonunda yapılacak. Geniş katılımlı anma programının iki seans halinde düzenleneceği, ilk seansın öğrencilere yönelik gerçekleştirileceği, saat 19.00’daki ikinci seansın ise halka açık olacağı bildirildi. Programda sinevizyon gösterimi, mehteran gösterisi, Kur’an tilaveti ve yaklaşık 25 dakikalık Çanakkale temalı tiyatro oyununun sahneleneceği kaydedildi.

Rıza Yağar, gençlerin yaklaşık iki aydır programlar için prova yaptığını belirterek, amaçlarının milli ruhu canlı tutmak ve Çanakkale bilincini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Yağar, tüm Kayserilileri etkinliklere davet etti.