Kayseri'de 181 adet Roma Bizans sikkesi ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda A.G.'ye ait araçta, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 181 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de 181 adet Roma Bizans sikkesi ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Semerkent Mahallesinde A.G. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda, 6 adet obje ve 175 adet sikke olmak üzere toplamda 181 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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