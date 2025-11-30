Kayseri'de 183 Hafıza Belgeleri Takdim Edildi

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri İl Müftümüz Durmuş Ayvaz konuşmasında: “Kur’an’ın hafızı, İslam’ın muhafızıdır” demektir. Bugün yıllarını Kur’an’a adamış, adeta melekleşmiş evlatlarımızı görüyoruz; onlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hafızlık gerçekten zor ve değerli bir meziyettir. Çünkü kul, Rabbimizin ayetlerini kalbine nakşedecek, emaneti yüklenip onu bir ömür boyu kalbinde muhafaza edecek, Kur’an’ı ise hayatına bir ahlak, bir elbise gibi giyerek yaşayacaktır.

Kıymetli velilerimiz; bugün yüzlerinizdeki heyecandan ne kadar mutlu olduğunuzu görüyorum. Artık sizler bir hafızın annesi, babası, dedesi ve ninesi oldunuz; sizleri gönülden tebrik ediyorum. En az hafızlarımız kadar zorlu ve stresli bir yolculuğa çıktınız; uykusuzlukları, heyecanları, çocuklarımızın ders veremediği anlarda duyduğu üzüntüyü kalbinizde hissettiniz.

Hafızlarımızı kendi evlatları gibi bağrına basan, gece gündüz emek veren kıymetli hocalarımızı da tebrik ediyorum. Bugün onların da en mutlu günlerinden biridir. Yurtlarımızda, Kur’an kurslarımızda görev yapan belletmenlerimize, yardımcı hizmetli arkadaşlarımıza ve maddi-manevi destek veren tüm hayır sahiplerine gönülden teşekkür ediyorum.