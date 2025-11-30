- Haberler
Kayseri'de 183 Hafıza Belgeleri Takdim Edildi
Kayseri Melikgazi İlçe Müftülüğü Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazanan 183 öğrenci için 'Hafızlık Belgesi Teslim Töreni' düzenlendi.
Nasrullahzade Camii’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Müftümüz Durmuş Ayvaz, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Müftüsü Alim Yaya, Nasrullahzade Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Köseoğlu, KİMDER Başkanı Hacı Ali Kaya, Yön. Kur. Üyesi Mikail Karaköse, hafızlık öğrencileri ve aileleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını Melikgazi Müftüsü Alim Yaya yaptı. Ardından Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy kürsüye gelerek selamlama konuşması yaptı.
Daha sonra kürsüye gelen Kayseri İl Müftümüz Durmuş Ayvaz konuşmasında: “Kur’an’ın hafızı, İslam’ın muhafızıdır” demektir. Bugün yıllarını Kur’an’a adamış, adeta melekleşmiş evlatlarımızı görüyoruz; onlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hafızlık gerçekten zor ve değerli bir meziyettir. Çünkü kul, Rabbimizin ayetlerini kalbine nakşedecek, emaneti yüklenip onu bir ömür boyu kalbinde muhafaza edecek, Kur’an’ı ise hayatına bir ahlak, bir elbise gibi giyerek yaşayacaktır.
Kıymetli velilerimiz; bugün yüzlerinizdeki heyecandan ne kadar mutlu olduğunuzu görüyorum. Artık sizler bir hafızın annesi, babası, dedesi ve ninesi oldunuz; sizleri gönülden tebrik ediyorum. En az hafızlarımız kadar zorlu ve stresli bir yolculuğa çıktınız; uykusuzlukları, heyecanları, çocuklarımızın ders veremediği anlarda duyduğu üzüntüyü kalbinizde hissettiniz.
Hafızlarımızı kendi evlatları gibi bağrına basan, gece gündüz emek veren kıymetli hocalarımızı da tebrik ediyorum. Bugün onların da en mutlu günlerinden biridir. Yurtlarımızda, Kur’an kurslarımızda görev yapan belletmenlerimize, yardımcı hizmetli arkadaşlarımıza ve maddi-manevi destek veren tüm hayır sahiplerine gönülden teşekkür ediyorum.
Bu hafızların yetişmesine katkı sağlayan ilçe müftümüze ve ekibine, ilçe millî eğitim müdürümüze ve ekibine, Nasrullahzade Vakfı’na ve yönetim kuruluna; imam hatip proje okullarımızın müdürlerine; Kayseri İmam Hatip Derneği Başkanı ile ekibine teşekkür ediyorum. Hayrına hayır katan, bu güzel atmosferin oluşmasına vesile olan tüm Kayseri hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca destekleriyle bizleri onurlandıran Kayseri Vali Yardımcımız Sayın Ömer Tekeş’e ve Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’a teşekkür ediyorum.” dedi.
Program, protokol tarafından hafızlara belgelerinin verilmesi ve Nasrullahzade Vakfı tarafından hafızlar, aileleri ve davetlilere yapılan yemek ikramıyla
