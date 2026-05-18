Kayseri'de '19 Mayıs Gece Koşusu' düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Erciyes Üniversitesi’nde “19 Mayıs Gece Koşusu” düzenlendi. Sporun toplumun tüm kesimlerini buluşturan güçlü bir değer olduğuna dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sportif etkinlikler devam ediyor. Centilmence yarışacağınıza inanıyorum. İyi koşan kazansın. 5 kilometreyi kaç dakikada koşacaksınız görelim. Spor A.Ş.’nin düzenlediği tüm organizasyonlarda olduğu gibi 19 Mayıs Gece Koşusu’nda da hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Aileleriyle birlikte bu güzel atmosferi paylaşan, sağlıklı yaşam ve sporun birleştirici gücüne ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda şehrimizi sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz her etkinlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.