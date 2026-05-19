Kayseri'de 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı
Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende çelenk sunuldu.
Törene CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.