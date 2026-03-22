Kayseri’de 19 yıllık kasetçi teknolojiye direniyor

(RHA)- Kayseri’de tarihi Kapalı Çarşı’da Cemal Molu (30), 4 metrekarelik dükkanda 19 yıldır kaset satarak zamana ve teknolojiye direniyor. Molu, “Müzik deyince insanlar biraz daha nostalji arıyor. Kaset ve plaktaki ses kalitesi şu an insanların telefonda dinlediği gibi değil. Asıl müzik severler kasetten daha iyi ses aldıklarını biliyorlar. Bizim o yüzden elimizde epey kaset var. İnsanların zevkine göre bunları satmaya çalışıyoruz" dedi.



Tarihi Kapalı Çarşı’da 100 TL’den başlayan fiyatlarla kaset satan Cemal Molu, müzik piyasasında silinmeye başlayan kaset kültürünü 19 yıldır 4 metrekarelik dükkanında yaşatmaya çalışıyor. Molu, işletmesinde bulunan kasetleri satarak, geçimini sağlamaya çalışıyor. Molu, "Ben müzik dinlemeyi seviyorum. İnsanlara müzik satmayı seviyorum. Bu iş bizim aile mesleğimizdir. Bu işi daha önce benim büyüklerim yapıyordu. Biz onlara bakarak bu işe başladık. Yaklaşık 19 yıldan beri çarşının içerisindeyim. 2026 yılındayız. İnsanlar artık her şeye kolay ulaşabilir hale gelmiş oldu. Ama müzik deyince insanlar biraz daha nostalji arıyor. İşte kaset, plak ve CD dinlemek istiyor. Bir de şöyle bir şey var. Kaset ve plaktaki ses kalitesi şu an insanların telefonda dinlediği gibi değil. Asıl müzik severler kasetten daha iyi ses aldıklarını biliyorlar. Bizim o yüzden elimizde epey kaset var. İnsanların zevkine göre bunları satmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"NOSTALJİ SEVENLERİ BEKLİYORUZ”

Kaset fiyatlarının ulaşılabilirliğe göre değiştiğini belirten Molu, "Tabi ki ülkemizde değişmez isimler var Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur ve Azer Bülbül gibi. İnsanlar bunları daha çok seviyor. Bunları dinleyen kitle sayısı daha fazla. Kasete göre fiyat değişiyor. Yani bazı kasetlerin ulaşılabilirliği daha kolay olduğu için uygun oluyor. Kolay ulaşılan kasetler 100-150 TL bandında satılıyor. Bazı kasetlerin ulaşılabilirliği imkansız. Bazen sanatçının kendi arşivinde bile olmayan kasetler denk geliyor. Onlar tabii ki de kıymetli oluyor. O zaman 2-3 bin TL’den kasetler oluyor. Ama daha çok ortalama verecek olursak 400-500 TL bandında kasetleri satıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Nostalji sevenleri, özellikle de müzik sevenleri muhakkak bekliyoruz. Dükkanımızda aradıkları her şeye ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.