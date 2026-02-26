Kayseri'de 195 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 148 personel ve 85 araç görev aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 ilçede toplam 195 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan ve ekiplerin çalışmaları sonucu Akkışla’da 2 mahalle yolu, Bünyan’da 5, Develi’de 10, Felahiye’de 9, Kocasinan’da 15, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 85, Sarıoğlan’da 4, Sarız’da 25, Talas’ta 5, Tomarza’da 20, Yahyalı’da 8 ve Yeşilhisar’da 5 mahalle yolu olmak üzere toplamda 195 mahalle yolu, yaklaşık 1560 kilometrelik yol ağı içerisinde yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgesel kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle yol durumlarının anlık olarak değişebildiğini belirtirken, Develi’de 3 mahalle yolu, Pınarbaşı’da 28, Sarız’da 6 ve Yeşilhisar’da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 39 mahalle yolunda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araçla ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürdü.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı 132 personel de Cumhuriyet Meydanı, çarşı içi, Hunat bölgesi, balıkçılar önü, millet bahçesi ve çevresi, Valilik çevresi, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı ve çevresi, raylı sistem hattı yaya geçitleri, Erciyes Dağı mıntıka bölgesi ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yürüyüş yollarında ve sorumlu olduğu park, bahçelerde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.