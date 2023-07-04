Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alınırken, 13.92 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

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  • 04.07.2023 15:57
  • Güncelleme: 04.07.2023 16:29
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Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan 2 farklı uyuşturucu operasyonunda; 5 şahıs gözaltına alınırken, 13.92 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti ara yakalamalarla delillendirilmiş ve yapılan aramalarda, 6 parça halinde 13.92 gram uyuşturucu madde, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olaya karışan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda; şahısların araçları Teknik, Takip, Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Araçta yapılan aramada; 4 parça halinde 103 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İHA

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