  • Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. (54) ve M.K. (52) saklandıkları adreste yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (54) ve M.K. (54) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

