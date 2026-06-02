Kayseri'de 2 firmanın ürününde uygunsuzluk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesine Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren 2 firma daha yer aldı.

2 FİRMADA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

‘Safi Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ firmasına ait ‘Ahlas’ markasının ‘Eritme Taze Çeçil Peyniri’ ürününde ‘Nişasta Tespiti’ uygunsuzluğu belirlendi.

Ayrıca ‘Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ firmasına ait ‘Köfte Harcı(Dana-Çiğ)’ ürününde ‘Kanatlı Eti Tespiti’ uygunsuzluğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimler sonucunda ‘taklit ve tağşiş’ yapıldığı tespit edilen 2 firma, bugün yayınlanan ‘Taklit ve Tağşiş Listesi’nde yer aldı.

Haber Merkezi

