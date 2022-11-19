Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga
Kayseri'de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.M., kavgada ettiği kişi tarafından bıçakla yaralandı.
- 19.11.2022 20:06
- Güncelleme: 19.11.2022 20:06
Olay, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Şiremenli Caddesi üzerinde gerçekleşti. 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.M., kavga ettiği A.E. tarafından kalçasından ve karnından bıçakla yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, ekipler olay yerine intikal etti.
Kavga esnasında bıçakla yaralanan M.M. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
1ha
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