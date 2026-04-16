Kayseri'de 2 Günlük 100. Yıl Havacılık Sempozyumu
Kayseri'de TOMTAŞ'la başlayan Türk Havacılık Sanayi'nin 100. Yılı dolayısıyla konusunda deneyimli birçok konuşmacının katılacağı 2 günlük sempozyum ve Resim Sergisi düzenlendi.
100. Yıl Havacılık Paneli ve Resim Sergisi Programı
Tarih: 16-17 Nisan 2026
Yer:Erciyes Üniversitesi, Ana Oditoryum ve Turkuaz Salon
Erciyes Üniversitesi, havacılık sektöründeki önemli gelişmeleri ve geleceği ele almak amacıyla 100. Yıl Havacılık Paneli ve Resim Sergisi düzenliyor. Etkinlik, iki gün boyunca çeşitli oturumlarla katılımcılara sunulacak.
Program Akışı
16 Nisan 2026 Perşembe
- 09.00 – 10.00: Karşılama
- 10.00 – 12.30: 1. Oturum – Açılış Konuşmaları
- Sunucu: Sn. Ayşegül KILIÇ ÖZCAN
- 12.30 – 14.00: Öğle Arası
14.00 – 15.00: 2. Oturum (Özel Oturum) – 2’nci HBF Müd. Lüğünün 100 Yıllık Serüveni
- Moderatör: Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
- Davetli Konuşmacılar:
- Tuğgeneral Volkan Ersun ACAR
- Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
- 15.00 – 15.15: Oturum Arası
15.15 – 16.15: 3. Oturum – Türk Harp Sanayii
- Moderatör: Prof. Dr. Veysel ERTURUN
- Davetli Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü ÖZLÜ
- Dr. Hv. Öğ. Alb. Deniz KURT
- 16.15: İlk Gün Kapanışı
17 Nisan 2026 Cuma
09.00 – 10.00: 4. Oturum – Türkiye’de Havacılığın Gelecek Vizyonu ile Uçak ve Motor Teknolojilerinde Millî Dönüşüm
- Moderatör: Doç. Dr. Selim TANGÖZ
- Davetli Konuşmacılar:
- Sn. Ahmet FINDIK
- Sn. Ersin Aydın TEKBAŞ
- Doç. Dr. Melih YILDIZ
- 10.00 – 10.15: Oturum Arası
10.15 – 11.15: 5. Oturum – Havacılıkta Eğitim, Akreditasyon ve Sanayiye Nitelikli İnsan Kaynağı
- Moderatör: Doç. Dr. Murat TAŞTAN
- Davetli Konuşmacılar:
- Sn. Kenan ŞAHAN
- Sn. Enver Selim AKATA
- Prof. Dr. Veysel ERTURUN
- 11.15 – 11.30: Oturum Arası
11.30 – 12.30: 6. Oturum – Ülkemizin Geleceğinde Millî Savunma Sistemlerinin Yeri ve Önemi
- Moderatör: Doç. Dr. Murat AYDIN
- Davetli Konuşmacılar:
- Sn. Taha YÜCEL
- Sn. Canser BİLİR
- Sn. Barlas ORTAÇ
- Sn. Ümit BÜLBÜL
- 12.30 – 13.30: Öğle Arası
13.30 – 14.30: 7. Oturum – Türkiye’nin Yükselen Gücü: İnsansız Hava Araçları
- Moderatör: Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
- Davetli Konuşmacılar:
- Sn. Murat KARATAŞ
- Sn. Hasan ÇAKIR
- Dr. Birce BOĞA
- Sn. Veysel ATAOĞLU
- 14.30 – 14.45: Oturum Arası
14.45 – 15.45: 8. Oturum – Mezun Sanayi Buluşması ve Sanayide Liderlik Hikâyeleri
- Moderatör: Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
- Davetli Konuşmacılar:
- Prof. Dr. Sn. Ahmet TURAN ÖZDEMİR
- Sn. Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ
- Sn. Ömer GÜLSOY
- 15.45: Panel Kapanışı
Bu etkinlik, havacılık sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri tartışmak için önemli bir fırsat sunarak, akademi ve sanayi arasında köprü kurmayı hedefliyor. Katılımcıların, alanında uzman konuşmacılardan bilgi edinmesi ve sektördeki gelişmeleri takip etmesi bekleniyor.