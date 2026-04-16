Kayseri'de 2 Günlük 100. Yıl Havacılık Sempozyumu

Kayseri'de TOMTAŞ'la başlayan Türk Havacılık Sanayi'nin 100. Yılı dolayısıyla konusunda deneyimli birçok konuşmacının katılacağı 2 günlük sempozyum ve Resim Sergisi düzenlendi.

Kayseri'de 2 Günlük 100. Yıl Havacılık Sempozyumu

100. Yıl Havacılık Paneli ve Resim Sergisi Programı

Tarih: 16-17 Nisan 2026  
Yer:Erciyes Üniversitesi, Ana Oditoryum ve Turkuaz Salon

Erciyes Üniversitesi, havacılık sektöründeki önemli gelişmeleri ve geleceği ele almak amacıyla 100. Yıl Havacılık Paneli ve Resim Sergisi düzenliyor. Etkinlik, iki gün boyunca çeşitli oturumlarla katılımcılara sunulacak.

 

Program Akışı

16 Nisan 2026 Perşembe

- 09.00 – 10.00: Karşılama
- 10.00 – 12.30: 1. Oturum – Açılış Konuşmaları
 - Sunucu: Sn. Ayşegül KILIÇ ÖZCAN
- 12.30 – 14.00: Öğle Arası
 

14.00 – 15.00: 2. Oturum (Özel Oturum) – 2’nci HBF Müd. Lüğünün 100 Yıllık Serüveni
 - Moderatör: Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
 - Davetli Konuşmacılar: 
   - Tuğgeneral Volkan Ersun ACAR
   - Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
- 15.00 – 15.15: Oturum Arası
 

 15.15 – 16.15: 3. Oturum – Türk Harp Sanayii
 - Moderatör: Prof. Dr. Veysel ERTURUN
 - Davetli Konuşmacılar:
   - Prof. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü ÖZLÜ
   - Dr. Hv. Öğ. Alb. Deniz KURT
- 16.15: İlk Gün Kapanışı

 

17 Nisan 2026 Cuma

09.00 – 10.00: 4. Oturum – Türkiye’de Havacılığın Gelecek Vizyonu ile Uçak ve Motor Teknolojilerinde Millî Dönüşüm
 - Moderatör: Doç. Dr. Selim TANGÖZ
 - Davetli Konuşmacılar:
   - Sn. Ahmet FINDIK
   - Sn. Ersin Aydın TEKBAŞ
   - Doç. Dr. Melih YILDIZ
- 10.00 – 10.15: Oturum Arası
 

10.15 – 11.15: 5. Oturum – Havacılıkta Eğitim, Akreditasyon ve Sanayiye Nitelikli İnsan Kaynağı
 - Moderatör: Doç. Dr. Murat TAŞTAN
 - Davetli Konuşmacılar: 
   - Sn. Kenan ŞAHAN
   - Sn. Enver Selim AKATA
   - Prof. Dr. Veysel ERTURUN
- 11.15 – 11.30: Oturum Arası
 

11.30 – 12.30: 6. Oturum – Ülkemizin Geleceğinde Millî Savunma Sistemlerinin Yeri ve Önemi
 - Moderatör: Doç. Dr. Murat AYDIN
 - Davetli Konuşmacılar: 
   - Sn. Taha YÜCEL
   - Sn. Canser BİLİR
   - Sn. Barlas ORTAÇ
   - Sn. Ümit BÜLBÜL
- 12.30 – 13.30: Öğle Arası
 

13.30 – 14.30: 7. Oturum – Türkiye’nin Yükselen Gücü: İnsansız Hava Araçları
 - Moderatör: Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
 - Davetli Konuşmacılar:
   - Sn. Murat KARATAŞ
   - Sn. Hasan ÇAKIR
   - Dr. Birce BOĞA
   - Sn. Veysel ATAOĞLU
- 14.30 – 14.45: Oturum Arası
 

14.45 – 15.45: 8. Oturum – Mezun Sanayi Buluşması ve Sanayide Liderlik Hikâyeleri
 - Moderatör: Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
 - Davetli Konuşmacılar: 
   - Prof. Dr. Sn. Ahmet TURAN ÖZDEMİR
   - Sn. Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ
   - Sn. Ömer GÜLSOY
- 15.45: Panel Kapanışı

Bu etkinlik, havacılık sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri tartışmak için önemli bir fırsat sunarak, akademi ve sanayi arasında köprü kurmayı hedefliyor. Katılımcıların, alanında uzman konuşmacılardan bilgi edinmesi ve sektördeki gelişmeleri takip etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

