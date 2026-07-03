Kayseri'de 2 katlı binada yangın

Kayseri'de, 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de 2 katlı binada yangın

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6220’nci Sokaktaki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. 2’nci kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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